Brugge

Ingrij­pen­de wer­ken aan R30 in Brug­ge gestart: sta­ti­ons­om­ge­ving krijgt drie nieu­we fietstunnels

In Brugge zijn de werken gestart voor de herinrichting van de R30-stadsring aan het station. Zoals bekend komen er drie tunnels voor fietsers en voetgangers, die de zebrapaden en verkeerslichten zullen vervangen. De komende jaren staan er nog nieuwe sluizen in Zeebrugge op de planning. Bovendien komt er ook een vernieuwing van enkele ringvaartbruggen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder geeft in het Koning Albert I-park het startschot voor de herinrichting van de R30. De stadsring krijgt aan het station drie ondergrondse doorsteken voor fietsers en voetgangers.

De werken starten aan de Unesco-rotonde en zullen twee jaar duren. Het verkeer zal in beide richtingen kunnen blijven rijden, maar dan wel op twee versmalde rijstroken. Alleen in november gaat de ring even dicht.

Eerste fase grote werken Brugse stationsomgeving gestart

Geplande verkeersstoringen

Kathy Vandenmeersschaut, Administrateur-generaal AWV: "In het weekend van 7 november wordt het eerste tunnelelement onder de R30 richting het station geschoven. Dan zal het ganse weekend een knip voorzien worden op de R30 en kan men niet richting het station. En het weekend nadien, van 14 november, gebeurt hetzelfde richting 't Zand."

Kostenplaatje

Al van 2012 is sprake van een veiligere stationsomgeving. Vlaanderen legt maar liefst 25 miljoen euro op tafel, Brugge zelf betaalt 13 miljoen.

"Na jaren studeren en aan de kar trekken eindelijk de eerste spade in de grond hebben kunnen steken voor de leefbaarheid en veiligheid en uitzicht van het hele kwartier."

Franky Demon, schepen van Openbare Werken Brugge (CD&V)

Dirk De fauw, burgemeester Brugge (CD&V): "We zijn gelukkig dat deze werken, maar ook de werken aan de Steenbruggebrug, de Krakelebrug zijn opgenomen in de meerjarenplanning. Ook de Gentpoortbrug zit daar trouwens in." De fauw verwijst ook nog naar andere grote werken die gepland zijn. "Er zijn ook nog grote werken die we voor de grote sluizen plannen… niet alleen de Vandammesluis, maar ook de Visart-sluis. En we willen ook inzetten op achterstallig onderhoud op onze havenwegen."

Brugge wil op termijn ook een veilige fietsoversteek aan de Komvest ter hoogte van het Baron Ruzettepark en asbestwandpanelen verwijderen in de tunnel onder ’t Zand.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Wegenwerken Station Brugge

