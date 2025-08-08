Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder geeft in het Koning Albert I-park het startschot voor de herinrichting van de R30. De stadsring krijgt aan het station drie ondergrondse doorsteken voor fietsers en voetgangers.

De werken starten aan de Unesco-rotonde en zullen twee jaar duren. Het verkeer zal in beide richtingen kunnen blijven rijden, maar dan wel op twee versmalde rijstroken. Alleen in november gaat de ring even dicht.

