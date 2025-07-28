24°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Eer­ste fase gro­te wer­ken Brug­se sta­ti­ons­om­ge­ving gestart

Werken

In Brugge is de eerste fase van de grote werken in de stationsomgeving gestart. In die fase komt onder de R30 tussen ’t zand en de Unesco rotonde een eerste tunnel voor voetgangers en fietsers. 

De tunneldelen bouwen ze naast de ringweg ter hoogte van het standbeeld in het Koning Albert I-park, zo blijft de verkeershinder beperkt. Ook fiets- en voetpaden worden vernieuwd. Het hele stationsproject voorziet drie tunnels zodat zwakke weggebruikers en auto’s elkaar niet meer kruisen en het een pak veiliger wordt. Over ruim twee jaar moet alles klaar zijn, kostprijs zo’n 34 miljoen euro.

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Wegenwerken

Meest gelezen

Blueislands
Nieuws

Nieuwe luchtvaartmaatschappij vliegt op Oostende tijdens kerstperiode
Aardappelen
Nieuws

Belgapom: "Noodkreet van aardappeltelers is onterecht"
Ongeval
Nieuws

Man overleden bij ongeval op E403 in Koolskamp

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ongeval1

Ongeval E403 Ruddervoorde: wagen verspert snelweg richting Brugge
20250630 Veerdienst Stalhille

Vervangende veerdienst Stalhillebrug blijkt schot in de roos
Ongeval Ieper 3

Drie gewonden nadat bestuurder (79) vanop pechstrook Noorderring in Ieper wil oprijden
Dashcambeeld

Dat was nipt! Bestuurder kan maar net remmen voor andere wagen die door rood licht rijdt
Rijksweg Izegem

Werken Rijksweg Izegem gaan laatste fase in: "eind dit jaar is hinder voorbij"
Overweg

Infrabel wil zes gevaarlijke overwegen tussen Brugge en Oostende schrappen
Aanmelden