In Brugge is de eerste fase van de grote werken in de stationsomgeving gestart. In die fase komt onder de R30 tussen ’t zand en de Unesco rotonde een eerste tunnel voor voetgangers en fietsers.
De tunneldelen bouwen ze naast de ringweg ter hoogte van het standbeeld in het Koning Albert I-park, zo blijft de verkeershinder beperkt. Ook fiets- en voetpaden worden vernieuwd. Het hele stationsproject voorziet drie tunnels zodat zwakke weggebruikers en auto’s elkaar niet meer kruisen en het een pak veiliger wordt. Over ruim twee jaar moet alles klaar zijn, kostprijs zo’n 34 miljoen euro.
Kate Baert