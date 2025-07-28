De tunneldelen bouwen ze naast de ringweg ter hoogte van het standbeeld in het Koning Albert I-park, zo blijft de verkeershinder beperkt. Ook fiets- en voetpaden worden vernieuwd. Het hele stationsproject voorziet drie tunnels zodat zwakke weggebruikers en auto’s elkaar niet meer kruisen en het een pak veiliger wordt. Over ruim twee jaar moet alles klaar zijn, kostprijs zo’n 34 miljoen euro.