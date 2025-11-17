Aanmelden
Zeebrugge

Sta­kings­ac­tie: scheep­vaart­ver­keer van en naar haven Zee­brug­ge van­af van­avond verstoord

De driedaagse staking treft ook de verkeerscentrale voor het scheepvaartverkeer in Zeebrugge. Vanaf vanavond half acht tot woensdagochtend.

Door de staking in Zeebrugge zal er geen beloodsing mogelijk zijn via de Westpost (Wandelaar) en zal het scheepvaartverkeer van en naar Zeebrugge gestremd worden. Er is wel beloodsing mogelijk via de Noordpost, door zowel Vlaamse als Nederlandse loodsen. Dat zal leiden tot vertragingen van de scheepvaart richting Antwerpen en Gent van maandagavond 19.30 uur tot en met woensdagochtend 7.30 uur.

De staking in Zeebrugge zal ook de veerdiensten elders in Vlaanderen verstoren.

Belga
Driedaagse staking

