Door de staking in Zeebrugge zal er geen beloodsing mogelijk zijn via de Westpost (Wandelaar) en zal het scheepvaartverkeer van en naar Zeebrugge gestremd worden. Er is wel beloodsing mogelijk via de Noordpost, door zowel Vlaamse als Nederlandse loodsen. Dat zal leiden tot vertragingen van de scheepvaart richting Antwerpen en Gent van maandagavond 19.30 uur tot en met woensdagochtend 7.30 uur.

De staking in Zeebrugge zal ook de veerdiensten elders in Vlaanderen verstoren.

