Gisteren is een vijftigtal bomen gekapt in het Congobos, bij de A19. Bij de stad Wervik was er geen dossier bekend van een kapvergunning. "Uiteindelijk is duidelijk geworden dat de kapmachtiging afgeleverd is door het Agentschap Natuur en Bos", klinkt het.

Maar de stad was daar niet van op de hoogte. "Vanuit Natuur en Bos kregen wij geen enkele vorm van communicatie over deze kapvergunning. Volgend plantseizoen wordt het bos opnieuw beplant met inheemse soorten", klinkt het in een persbericht.



De stad Wervik, één van de dunst beboste gemeenten in de streek, roept Vlaanderen op om in de toekomst meer overleg te hebben.