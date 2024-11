In de loop van volgend jaar gaat kunstenares Valentina Medda wandelen met vrouwen van alle leeftijden en achtergronden door de stad. Met het project 'Cities by Night' onderzoekt ze hoe vrouwen de openbare ruimte ervaren en wil ze meer bewustzijn creëren rond straatintimidatie.

Vlaams minister van Gelijke Kansen Caroline Gennez (Vooruit) heeft in het Vlaams Parlement het homofoob geweld in Oostende streng afgekeurd. "Er is maar één reactie en dat is die bagger veroordelen", zei ze. Gennez maakt werk van een actieplan en hoopt dit ook uit te rollen op federaal niveau.