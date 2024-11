Op beelden op Facebook is te zien hoe een man gewond in de Kerkstraat ligt. Er sijpelt bloed uit zijn neus. Volgens de politie van Oostende is er rond 15.00 uur een vechtpartij ontstaan tussen de man van 54 en drie minderjarige jongens. "De man is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij liep verwondingen op aan het hoofd, maar stelt het, gezien de omstandigheden, relatief oké", zegt Timmy Van Assche van de politie.

De politie kon de drie jongens oppakken. Het is voorlopig nog niet duidelijk waarom ze de man hebben aangevallen. Volgens ooggetuigen zou het om homohaat gaan. Het incident gebeurde ook ter hoogte van het Regenbooghuis, een organisatie voor holebi’s.