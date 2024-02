De politie pakte twee mannen zonder papieren op. Na verhoor werd een van de twee door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en van illegaal verblijf.



De Brugse raadkamer zal vrijdag oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven. De onderzoeksrechter besliste om de andere verdachte niet aan te houden. Het is momenteel onduidelijk of de jongeman minderjarig of meerderjarig is. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de vork precies aan de steel zit.