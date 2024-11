Het is niet de eerste keer dat er in Oostende homofoob geweld is. Het centrum Unia tegen discriminatie spreekt in Vlaanderen van een vervijfvoudiging van de aangegeven geweldplegingen. De politie is niet verrast en weet dat ze samen met de stad alert moeten zijn. Philip Caestecker, zonechef PZ Oostende: “Het is heel erg. Dit is een serieus probleem. We moeten daar zeer veel aandacht voor hebben en we kunnen dat alleen maar ten strengste veroordelen, zo'n gedrag. Voor iedereen die slachtoffer zou zijn: hou het niet voor u. Breng het tot bij ons zodat we daarop kunnen werken.”

Jacky zelf waarschuwt ook voor sociale media. Sommige mensen krijgen homohaat niet enkel met de paplepel mee. We kunnen niet uit de lucht vallen dat de daders zo jong zijn. "Dat gevoel en die meningen komen van personen die ouder zijn en die jongeren pikken dit op en ik denk dat dit hun beweegredenen zijn. Ik ben er vrij zeker van dat de jongeren niet aan hun proefstuk waren. Ze hebben al meermaals andere organisaties aangepakt. En nu waren wij aan de buurt. Het was gericht tegen het Regenbooghuis."