Dement had -samen met een buurtbewoner- nog meer klachten ingediend in dat dossier rond de renovatie van de thermen, maar ook die verklaart Binnenlands Bestuur onontvankelijk of ongegrond.



De nieuwe Vlaamse regering voorziet 30 miljoen euro extra om Thermae Palace te renoveren. Een omstreden bouwproject, dat de renovatie betaalbaar moest houden, komt er daardoor wellicht niet.