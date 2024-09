"Wij voelen ons zeker gesterkt", zegt Guy Servaes van erfgoedvereniging Dement in Oostenfe. "We hebben al meer dan 11.500 handtekeningen. We hebben 1.200 affiches die uithangen. We hebben 45.000 flyers uitgedeeld. De bevolking is op de hoogte en heel nieuwsgierig."



Het moratorium waarbij het Oostendse stadsbestuur niet langer wil communiceren over het Thermendossier én de gemeenteraadscommissies achter gesloten deuren, valt duidelijk niet in goede aarde.

"Zij denken dat het alles platlegt. Voor ons ligt het zeker niet plat. Wij gaan door. We zijn eigenlijk erg verontwaardigd door hun manier van werken dat we nu naar de gouverneur stappen", zegt Guy Servaes.