Vertegenwoordigers van de verschillende besturen, de visserijsector en familieleden van omgekomen vissers woonden de bloemenhulde bij.

In december vorig jaar stierf een jonge visser op zee toen een veiligheid brak. Op dat moment waren twee bemanningsleden de netten aan het herstellen. De twee raakten bedolven onder de pilaren waaraan de netten waren vastgemaakt. Ze kregen honderden kilo’s materiaal op zich. Michael Hubert (23) stierf te plaatse en Ilir Devick (28) raakte zwaargewond en is herstellende in een revalidatiecentrum.

Een maand later eiste het tragisch ongeval opnieuw een dodelijk slachtoffer. De kapitein stapte uit het leven.

Het blijft een beroep met veel risico’s. In het Maritiem Instituut Mercator volgen dit schooljaar een 40 tal leerlingen de richting zeevisserij. Veiligheid is een prioriteit in de opleiding, vindt directeur Jan Denys.