De feiten dateren van in het voorjaar van 2020. De man vermoordde toen een twintig jaar oudere vrouw die in hetzelfde appartementsgebouw woont, sneed haar lichaam in stukken en gooide die in de Spuikom in Oostende. Hij bekende de feiten. Volgens de burgerlijke partijen heeft hij alles goed gepland en op het internet uitgezocht hoe je een lichaam in stukken moet snijden.