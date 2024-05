Uiteindelijk bekende hij dat hij het lichaam van de vrouw in stukken sneed, en in drie plastic zakken in de Spuikom en het kanaal gooide. In de tussentijd had de verdachte ook al een grote som geld van haar rekening gehaald.

Deze ochtend is de akte van beschuldiging voorgelezen. Volgende week komen 58 getuigen aan het woord, vrijdag volgt dan de uitspraak.