Vrijdag is het assisenproces begonnen tegen Khaldoon A., een Oostendenaar van Irakese afkomst. Hij staat terecht voor roofmoord op zijn onderbuurvrouw van 67 jaar. Beiden woonden in hetzelfde flatgebouw in de Voorhavenlaan, op de Vuurtorenwijk in Oostende.



Aan de vooravond van de eerste corona-lockdown in 2020 geven familieleden Emmy Geboers als vermist op. Een paar dagen later ziet iemand stoffelijke resten drijven in de Spuikom. Speurders vissen de lichaamsdelen, gewikkeld in plastic winkelzakken, uit het water.