In eerste instantie ontkende de beschuldigde dat hij iets te maken had met de verdwijning van zijn buurvrouw. Op 11 maart bekende hij echter al verantwoordelijk te zijn voor haar dood. De Irakees beweerde dat hij tijdens een discussie over racistische uitspraken een glas tegen haar hoofd had gegooid. Vervolgens sneed hij haar lichaam in stukken, waarna hij de stoffelijke resten dumpte in de nabijgelegen Spuikom en in het kanaal. Slechts een beperkt deel van het stoffelijk overschot kon nog aangetroffen worden in de Spuikom.