In de nacht van zondag op maandag gingen dieven driest te werk in het zwembad Sportoase Schiervelde. Ze gingen aan de haal met twee kluizen, waarbij ze heel wat schade aanrichtten. Er lagen onder andere veel glasscherven in de zwembaden. De directie besliste daarom om de zwembaden leeg te pompen, waardoor ze natuurlijk even de deuren moesten sluiten.

Vandaag kunnen zwemliefhebbers weer baantjes trekken in het sportbad. Het recreatiebad moet nog even gesloten blijven, omdat de veiligheid nog niet gegarandeerd kan worden.