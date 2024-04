Na 2,5 jaar bouwen is de 'Sportdoze' in Blankenberge helemaal af. Een gloednieuw sportgebouw met onder meer een zwembad, cafetaria en enkele sportzalen. Het complex vervangt het oude Noordzeebad, dat bestond 50 jaar en had zijn tijd gehad. De investering kostte zo'n 20 miljoen euro.

Het sportbad heeft de naam 'Van Audenaerde-bad' gekregen. Het is genoemd naar Blankenbergenaar Etienne Van Audenaerde. Hij zwom in 1975 het Kanaal over tussen Frankrijk en Engeland. Daarnaast kreeg ook één van de sportzalen een speciale naam, die werd gedoopt tot de 'Van Kers-zaal'. Als eerbetoon aan basketballegende Lucien Van Kersschaever die meerdere malen de Beker van België won.



Vanaf dinsdag, na alle feestelijkheden, kunnen bezoekers er het zwembad testen of gebruik maken van de andere faciliteiten.