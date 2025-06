Het personeel zou niet meer naar muziek mogen luisteren op de werkvloer. De spreekwoordelijke druppel volgens de vakbonden, die al lang klagen over een gebrek aan respect. Na overleg met de directie is heel wat personeel vanmorgen naar huis vertrokken. Bij Dana werken 600 mensen. Of ze morgen weer aan de slag gaan, is nog niet duidelijk. Het bedrijf maakt versnellingsbakken voor grote machines.