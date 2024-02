De burgemeester van Jabbeke toonde vanmiddag de hondenweide aan het Vlamingveld waar ook het vrijetijdscentrum is. Op de parking naast de weide staat een aantal vrachtwagens. De burgemeester is de overlast beu en vreest dat het alleen maar erger wordt omdat de pas geopende nieuwe snelwegparking met sanitair betalend is eens je er een uur staat. "Het is nu nog te doen, maar in het weekend is het hier echt een getto. Ze komen hier toe. Er komen zelfs ook bestelwagens toe. Er wordt olie ververst. Er is niets van regels."