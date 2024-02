Elke dag staan er heel wat internationale vrachtwagenbestuurders op de truckersparking van het Agentschap Wegen en Verkeer. Deze parking ligt op zo’n 200 meter van de vernieuwde snelwegparking langs de E40, en is helemaal gratis. De randparking is nu voor veel chauffeurs extra aanlokkelijk, want op de vernieuwde parking moeten ze sinds gisteren betalen voor hun parkeerplaats. Frank Casteleyn, burgemeester van Jabbeke, vreest dat de hinder die nu al op de parking voelbaar is, daardoor alleen maar erger zal worden. Op de randparking is er namelijk geen sanitair en zijn er geen camera’s.