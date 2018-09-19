Caro Travers, First Care: “Wij brengen niemand naar feestjes, wij brengen niemand naar de winkel. Wij gaan echt wel naar zorginstellingen. Wij gaan oma gaan ophalen in de kamer. Wij gaan in het ziekenhuis een patiënt mee inschrijven, wij gaan mee tot aan de kamer, tot aan de consultatie. Als er iets gebeurt tijdens het transport, kunnen wij perfect inspringen.”

PV's

En toch zet de politie de busjes van het niet-dringend zittend patiëntenvervoer geregeld aan de kant. Omdat ze gewone taxi's zouden zijn, zonder taxinummerplaat. Ook collega’s maken hetzelfde mee. “Al vijf jaar worden wij zeker om de twee maanden tegengehouden door de politie. Wij krijgen altijd een PV, na de PV komt er een dagvaarding. De dagvaarding komt voor de rechtbank. Telkens hebben wij een vrijspraak. Het openbaar ministerie is ook meermaals in beroep gegaan. En ook in hoger beroep is er altijd al een vrijspraak geweest.”

Regels op komst

Net omdat er geen duidelijke wetgeving bestaat. Die is er trouwens wel voor niet-dringend liggend patiëntenvervoer. En rondrijden mét een taxinummerplaat is volgens het bedrijf ook geen oplossing. “Vanaf 2026 moet een wagen altijd hybride of elektrisch zijn om een nieuwe taxivergunning te krijgen. Maar omdat onze auto’s omgebouwd zijn en een verlaagd chassis hebben zijn we niet in de mogelijkheid om te voldoen aan een hybride of elektrische wagen omdat de accu in het chassis zit dat verlaagd wordt.”

Volgens het Departement Zorg zijn er regels op komst.