Aan het station zijn ze er acht duidelijk te herkennen taxistandplaatsen voorzien. En de taxi’s zelf krijgen een duidelijke sticker. “Taxichauffeurs zijn belangrijke ambassadeurs van de stad. Ze zijn heel vaak de eerste waarmee bezoekers en toeristen in contact komen. Door de controles die we doen, vooraleer we bestuurderspassen en vergunningen verlenen, bewaken we de kwaliteit van de taxiservice. De sector is hiervoor zelf vragende partij om een eerlijk speelveld te garanderen.”