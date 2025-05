De taxistandplaatsen in de Wollestraat verdwijnen vanwege verkeersonveilige situaties. Als alternatief komen er twee nieuwe standplaatsen aan de Dijver, ter hoogte van huisnummer 7. In de Philipstockstraat wordt de capaciteit verdubbeld van twee naar vier standplaatsen, en in de Smedenstraat komen er twee extra standplaatsen bij.