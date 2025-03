Zes jaar geleden, bij de herinrichting van het Oostende-Doverplein, verhuisden de taxistandplaatsen naar een locatie langs de Vindictievelaan. Dat was vooral voor minder mobiele reizigers lastig. "Er is lang over gesproken op de gemeenteraad, maar we hebben nu beslist om hier prioriteit van te maken", zegt schepen van Mobiliteit Judith Ooms.