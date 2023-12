Al sinds januari 2022 kon je in Sint-Idesbald nergens meer geld afhalen. De deelgemeente van Koksijde had eerder al eens een periode zonder bankautomaat meegemaakt, in 2019. De gemeente legde toen zelfs shuttlebusjes in naar Koksijde om daar geld af te halen, tot er eind dat jaar toch een bankautomaat kwam bij BNP Paribas.

Maar die was dus sinds januari 2022 weer weg. Nu komt er een Batopin-automaat. Net op tijd voor de eindejaarsinkopen.



Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik ben heel bij dat de nieuwe bankautomaat een feit is. Het was een lange zoektocht, maar de aanhouder wint. Graag bedank ik mevrouw Marie Janart van Batopin. Zeker met de kerstdagen in zicht is deze afronding een goede zaak. Ik hoop dat de mensen in Baaldje blij zullen zijn.”