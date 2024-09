De man van 28 die aan zijn woning in de Zwevegemstraat het vuur opende, was na de feiten met zijn wagen gevlucht, maar gaf later zichzelf aan. De drie mannen op wie hij vuurde, allemaal twintigers, kon de politie eerder al oppakken in Oost-Vlaanderen. Twee van hen zijn na verhoor vrijgelaten. De derde raakte zwaargewond en ligt nog in het ziekenhuis. De schietpartij zou met drugs te maken hebben.