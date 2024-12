De Linde tekende in bij de laatste subsidieronde. Maar nu is er nog geen nieuwe oproep geweest vanuit Vlaanderen. Volgens Vlaams Parlementslid Brecht Warnez is de nood nochtans groot in onze provincie. “Onze scholen zijn ambitieus. Ze willen kwalitatief onderwijs aanbieden dicht bij de leerling en dat doen ze ook door nieuwe scholen in gebruik te nemen. De afgelopen oproep werden 2.800 extra plaatsen gecreëerd, dat is bijna de helft van de subsidieoproep die naar West-Vlaanderen ging. Dat is een fantastisch resultaat, daar moeten we op verder bouwen.”

De Linde wil op termijn groeien naar 140 leerlingen. De bouw voor de uitbreiding met huursubsidies start wellicht volgend voorjaar.