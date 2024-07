Schapenhouder Koen Maertens uit Staden heeft z'n dieren gevaccineerd tegen het blauwtongvirus. Preventief, want het virus is nog niet vastgesteld in onze provincie.

"Ik was op de hoogte dat het virus in Nederland was. Ik heb dan de veearts gecontacteerd en die had me geadviseerd de schapen te vaccineren tegen blauwtong. Tot een paar weken geleden was het vaccin voor blauwtong in België niet verkrijgbaar. We hebben ons dat op de wachtlijst gezet en zodra die beschikbaar waren, is de veearts gekomen en alle schapen ingeënt tegen blauwtong", vertelt Koen.