Lode Stragier heeft op zijn bedrijf in Oekene normaal zo'n 200 schapen, maar vorige vorige maand sloeg het blauwtongvirus toe. Hij probeerde de dieren er door te krijgen, maar tientallen overleefden het niet.

"Het was gewoon bangelijk om in de weide te lopen en te zien hoeveel gevallen er iedere dag bijkwamen. Welke symtomen hadden ze? Kreupelheid, blindheid en heel veel speeksel aan de mond waardoor ze niet meer konden eten. Het is net alsof je hart iedere dag breekt", vertelt Lode.



Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens komt zijn naamgenoot een hart onder de riem steken. Bij ons zijn intussen zeker 275 bedrijven getroffen. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn dat er nog meer, maar daar woekerde het virus eerder. Boerenbond wil volgend voorjaar een verplicht vaccin dat werkt.



Lode Ceyssens: "En dat de overheid eventueel ook met groepsaankopen er voor zorgt dat de prijs gedrukt wordt van de vaccins. Dat is één. Twee, voor wat betreft schade wordt er vandaag al gesproken over uitstel van sociale bijdragen, maar wij denken ook dat de Europese crisisreserve, dat daar een aanmelding bij moet gebeuren en tot slot dat er ook fiscaal kan gekeken worden hoe de schade in mindering kan gebracht worden."