Komende zondag staat de traditionele schapenkoers opnieuw op het programma in Bekegem. Maar als het aan GAIA ligt, gaat het evenement niet door. Volgens de dierenrechtenorganisatie is dit in Vlaanderen al 10 jaar verboden.

“Wedstrijden of koersen in dit geval, waar de behendigheid, de snelheid of kracht van dieren op de proef gesteld worden – behalve voor paarden honden of duiven – zijn verboden. Dus de wetgever is daar zeer duidelijk in. Schapen staan niet bij die uitzonderingen”, legt Ann De Greef, woordvoerster GAIA, uit.