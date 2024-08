De situatie was bij ons een tijd lang minder hevig dan in de andere provincies, maar nu woedt het Blauwtongvirus ook in West-Vlaanderen. Het dodelijke virus treft vooral schapen en runderen. Rendac, dat de kadavers van de dode dieren ophaalt, heeft naar schatting al 11.000 dieren opgeruimd die aan het virus bezweken zijn.