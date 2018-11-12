22°C
Roy­al­ty-wat­cher over erken­ning Cle­ment: Hele­maal niet verbaasd”

"Ik ben helemaal niet verbaasd dat Clement de zoon is van prins Laurent, de aanwijzingen waren legio." Dat zegt royaltykenner Mario Danneels uit Brugge in reactie op het nieuws dat prins Laurent zijn zoon Clement erkent.

"De duidelijkste aanwijzing is natuurlijk de fysieke gelijkenis tussen vader en zoon", zegt Danneels. "Vervolgens is er ook de naam, die wellicht een verwijzing is naar Villa Clémentine, de woonplaats van de prins. Bovendien heeft Wendy Van Wanten ook in haar liedjesteksten hints gegeven."

Al eerder willen onthullen

Danneels werd naar eigen zeggen lang geleden gecontacteerd door de manager van Wendy Van Wanten, om afspraken te maken voor een interview waarin de zangeres een onthulling zou doen over haar zoon. "Maar dat werd op het laatste moment afgeblazen", zegt hij.

Danneels denkt dat het vaderschap lang verborgen is gehouden omdat er spanningen over waren gerezen binnen het paleis. "Een hoveling heeft mij ooit toevertrouwd dat er hoogoplopende ruzies over zijn gevoerd tussen Laurent en Albert", zegt hij. "Al heeft dit nieuws nu ook weer niet de impact van de onthulling dat Delphine de dochter is van Albert. Laurent was op het moment van de geboorte nog niet gehuwd met Claire."

Prins Laurent erkent zoon Wendy Van Wanten als zijn zoon

Waarom nu?

Waarom de prins nu, na 25 jaar, toch met de bevestiging komt, kan Danneels niet voor 100 procent inschatten. "Misschien wilde hij een eis van Clement voor zijn?", oppert hij.

Aanmelden