Jaarlijks worden er naast 250.000 schoppen en 60.000 spades nog tal van andere handgereedschappen gefabriceerd. “Met onze nieuwe stek, waar innovatie, passie voor het ambacht en duurzaamheid hand in hand gaan, zijn we klaar voor de toekomst. Door verder te investeren in een efficiëntere productie en magazijnactiviteiten, meer te exporteren en ons assortiment verder te verbreden, willen we dit jaar groeien met 7%,” zeggen Nicolas Ampe en Xavier Devos, mede-zaakvoerders van Polet en De Pypere.