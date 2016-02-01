Prins Laurent erkent Clement, zoon van de Oostendse Iris Vandenkerckhove (Wendy Van Wanten), als zijn zoon, zo maakt hij aan Belga bekend.
LETTERLIJK: De verklaring van Prins Laurent:
"Met dit bericht erken ik de biologische vader te zijn van Clement Vandenkerckhove. De afgelopen jaren hebben wij hierover open en eerlijk gesproken.
Deze mededeling is gebaseerd op een gevoel van begrip en respect voor de betrokkenen. Het is het resultaat van gezamenlijk overleg.
Ik verzoek u deze informatie met de terughoudendheid te ontvangen die de aard van deze intieme kwestie vereist.
Ik zal hierover verder geen uitspraken doen of nadere toelichting geven."
Laurent von Sachsen-Coburg
Documentaire op VTM
De aankondiging komt als een verrassing. Clement is intussen 25 jaar. Hij werd geboren voor Laurent zich verloofde met zijn huidige echtgenote Claire Coombs.
Volgens HLN heeft de aankondiging wellicht te maken met de documentaire ‘Clement, zoon van...’ die vanavond om 20.40 uur op VTM wordt uitgezonden. "Daarin geeft Clement toe dat prins Laurent zijn biologische vader is", schrijft HLN.
Paleis reageert niet
Het Koninklijk Paleis wil niet reageren op de erkenning door prins Laurent van Clement Vandenkerckhove, zoon van Iris Vandenkerckhove - beter bekend als Wendy Van Wanten - als zijn zoon. Dat heeft een woordvoerder van het Paleis dinsdag, kort na de bekendmaking van het nieuws, gezegd aan Belga.
Wat zijn de gevolgen voor het Belgisch Koningshuis?
De erkenning roept ook vragen op over de gevolgen voor het Belgische koningshuis. Al is het niet de eerste keer dat een lid van de koninklijke familie een kind moet erkennen: in 2020 oordeelde het hof van beroep in Brussel dat Delphine Boël de wettelijke dochter is van koning Albert II, de vader van prins Laurent. Delphine kreeg daardoor de titel van prinses van België en de familienaam van Saxen-Coburg Gotha. De erkenning van Delphine had heel wat voeten in de aarde en kwam er pas na een lange juridische strijd, waarbij de koning zelfs DNA moest afstaan.
Al heel lang speculaties
In het verleden werd er al uitgebreid gespeculeerd dat Clement een zoon is van prins Laurent. Wendy Van Wanten gaf eerder al toe dat ze een relatie heeft gehad met de prins, maar ze bleef altijd discreet over het vaderschap van haar tweede zoon. De jongen zelf verklaarde enkele jaren geleden in de VRT-reeks 'Het Huis' "dat sprookjes ook maar sprookjes zijn". Maar over wie zijn vader dan wel was, bleef het stil.