"Met dit bericht erken ik de biologische vader te zijn van Clement Vandenkerckhove. De afgelopen jaren hebben wij hierover open en eerlijk gesproken.

Deze mededeling is gebaseerd op een gevoel van begrip en respect voor de betrokkenen. Het is het resultaat van gezamenlijk overleg.

Ik verzoek u deze informatie met de terughoudendheid te ontvangen die de aard van deze intieme kwestie vereist.

Ik zal hierover verder geen uitspraken doen of nadere toelichting geven."

Laurent von Sachsen-Coburg