Clement Vandenkerckhove doorbreekt volgens VTM "het stilzwijgen". Hij wil naar eigen zeggen de speculaties voorgoed achter zich laten. De opnames voor de camera van VTM vonden plaats in mei en juni van dit jaar.

"Wie mijn mama is, weet iedereen. Wie mijn vader is slechts enkelen. Ik werd nog maar geboren en er werden al dingen over mij gezegd. Dat was mijn normale leven", getuigt Clement in de VTM-docu.