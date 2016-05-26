Foto Belga
VTM zendt dinsdagavond een tweedelige documentaire uit waarin Clement Vandenkerckhove, de zoon van Wendy Van Wanten, erkent dat hij de biologische zoon is van prins Laurent. In de VTM-docu wil Clement komaf maken met alle speculaties die al 25 jaar lang zijn leven beheersen. Dat meldt de commerciële zender in een persbericht.
Clement Vandenkerckhove doorbreekt volgens VTM "het stilzwijgen". Hij wil naar eigen zeggen de speculaties voorgoed achter zich laten. De opnames voor de camera van VTM vonden plaats in mei en juni van dit jaar.
"Wie mijn mama is, weet iedereen. Wie mijn vader is slechts enkelen. Ik werd nog maar geboren en er werden al dingen over mij gezegd. Dat was mijn normale leven", getuigt Clement in de VTM-docu.
"Mijn vader heeft niets verkeerds gedaan, mijn mama heeft niets verkeerds gedaan"
Hij wil het nu in zijn eigen woorden zeggen. "Ik ben 25 geworden en denk gewoon: we zijn ook maar allemaal mensen. Mijn vader heeft niets verkeerds gedaan, mijn mama heeft niets verkeerds gedaan." Clement wil naar eigen zeggen "normaal door het leven kunnen gaan". "Ik wil niet de hele tijd moeten horen: 'Weet je eigenlijk wel wie je vader is?', 'Is hij al dood?'. Ik wil dat dat van mij af is. Ik wil gewoon met mijn pa een pint gaan drinken."
'Clement, zoon van…': dinsdag 9 september en donderdag 18 september om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.