Kortrijk

Reva­li­da­tie­dienst AZ Groe­nin­ge ver­huist als laat­ste naar nieu­we vleugel

Az groeninge revalidatie

Met de ZeroG kunnen patiënten opnieuw leren wandelen dankzij een valbescherming.

Ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk neemt een nieuwe vleugel in gebruik op de campus Kennedylaan. De revalidatieafdeling is de laatste dienst die verhuist van het centrum van Kortrijk. De nieuwe vleugel beschikt onder meer over een fysiotuin om te revalideren.

Oefenen in openlucht is een belangrijke stap op weg naar volledig herstel. Zo is er een sportgedeelte met specifieke uitdagingen voor wie herstelt van een sportletsel. In een ander deel van de fysiotuin is er een vaardigheidsparcours.

Revalidatie

Patiënten die revalideren in het AZ Groeninge kunnen ook gebruik maken van de ZeroG. "Dat is een systeem met valbescherming. Zo kunnen we eerder met de revalidatie aan de slag gaan", zegt bewegingswetenschapper Nick Beumer.

Verschillende patiënten komen daarvoor in aanmerking, "zoals patiënten die een amputatie gehad hebben, mensen met een niet-aangeboren hersenletsel... iedereen die opnieuw leert lopen."

De redactie
AZ Groeninge

