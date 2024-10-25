Patiënten die revalideren in het AZ Groeninge kunnen ook gebruik maken van de ZeroG. "Dat is een systeem met valbescherming. Zo kunnen we eerder met de revalidatie aan de slag gaan", zegt bewegingswetenschapper Nick Beumer.

Verschillende patiënten komen daarvoor in aanmerking, "zoals patiënten die een amputatie gehad hebben, mensen met een niet-aangeboren hersenletsel... iedereen die opnieuw leert lopen."