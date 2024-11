De westelijke oever van de IJzer was tijdens de oorlog in Belgische handen. Maar er waren wel minder Belgische soldaten dan bijvoorbeeld Fransen of Britten. 't Is dus een uniek vondst. Het slachtoffer droeg aan zijn rechterhand een soldatenring die aan het front was vervaardigd, met daarin de inscriptie van een posthoorn en het jaartal 1915. De aangetroffen kledijfragmenten, waaronder een uniformknop met een Belgische leeuw, verwijzen dan weer naar een kakikleurig uniform dat pas vanaf 1915 in gebruik was bij de troepen aan de IJzer.

Het agentschap Onroerend Erfgoed laat het opgegraven lichaam en de vondsten verder onderzoeken. Intussen onderneemt de Dienst Oorlogsgraven een ultieme zoektocht in de archieven, naar een spoor van de identiteit van deze onfortuinlijke soldaat. Maar wie deze soldaat was, komen we allicht nooit te weten. De tand des tijds heeft jammer genoeg z’n werk gedaan.