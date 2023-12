RYD heeft voor de nieuwjaarsnacht verspreid over Vlaanderen 30 vrijwilligers paraat om feestvierders die te diep in het glas hebben gekeken en hun wagen veilig en gratis naar huis te brengen.

Het is de 30ste editie van de nieuwjaarsactie, waarmee de organisatie een laatste redmiddel biedt voor mensen die op oudejaarsavond te diep in het glas hebben gekeken. Het aantal vrijwilligers daalt, erkent Lies Teck. Vorig jaar waren er in Vlaanderen 40 vrijwilligers. De laatste editie voor corona stonden zowat 50 vrijwilligers paraat.