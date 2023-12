Want het KMI verwacht zondag guur weer met dus sterke en rukwinden. In de provincie haalt de wind snelheden tot 70 kilometer per uur, aan zee kan dat nog iets meer zijn. En dan is vuurwerk afsteken volgens het KMI echt niet aangeraden.

David Dehenauw, weerman: “De windsnelheden die wij voorspellen gaan voor een hoogte van 10 meter. Dat is het standaardniveau waarvoor wij windsnelheden voorspellen. Als je vuurwerk afsteekt, gaat dat hoger dan 10 meter. Als je kijkt naar windsnelheden op 70 tot 100 meter hoogte, dat is nog hoger. Er is dus gevaar dat je niet weet, zeker bij rukwinden, waar die pijl zal neerkomen. Het is moeilijk om dat traject te bepalen. Als er weinig wind is, dan weet je dat hij boven je hoofd ontploft en op dezelfde plaats naar beneden komt.”