Met de nieuwe Prinses Elisabeth Zone voor de kust wil de federale regering de capaciteit van de offshore windparken in de Belgische Noordzee opkrikken tot 5,8 gigawatt. Momenteel is er 2,26 GW capaciteit. In een eerste fase is er sprake van bijkomend 700 megawatt (MW), zo verduidelijkte het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten.