Vorig jaar trok het tornooi nog 310 schakers, maar de belangstelling was dit jaar zo groot dat de limiet van 400 deelnemers al anderhalve maand op voorhand bereikt werd. Organisator Geert Bailleul van de Koninklijke Brugse Schaakkring bevestigt dat er zelfs een reservelijst werd aangelegd.

De deelnemers variëren van ervaren grootmeesters tot enthousiaste liefhebbers, afkomstig uit alle uithoeken van de wereld, van China tot Canada. Naast de sterke organisatie speelt ook de locatie een belangrijke rol: Brugge blijft met zijn historische charme en zomerse sfeer een extra troef voor de vele buitenlandse schakers.

Wie de partijen van enkele topspelers wil volgen, kan dat online. Het tornooi loopt nog tot en met vrijdag.