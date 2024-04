Ruim honderd mensen verblijven er om aan hun psychische kwetsbaarheid te werken. Maar tegelijk blijven de wachtlijsten lang. Daarom investeert het ziekenhuis nu ook in twee therapie-afdelingen voor patiënten die niet opgenomen moeten worden. Ze krijgen er de gepaste psychologische hulp of kunnen er terecht voor zinvolle dagbesteding. Zo komen er ook muzieklokalen en dansruimtes.

Algemeen directeur van het PZ Onzelievevrouw Herman Roose is blij met de bouw van het gebouw: "Niet alles in ondersteuning en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg moet via verbale therapie gebeuren, of via consultatie. Het is belangrijk dat er ook ervaringsleren is en er ook danstheraptie of muziektherapie kan zijn, om mensen in hun behandeling te ondersteunen."