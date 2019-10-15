8°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Pro­vin­ci­a­le amb­te­naar geeft nega­tief advies voor woon­to­ren Mistral op Oos­tend­se Oosteroever

De Provinciale Omgevingsambtenaar geeft een negatief advies voor de bouw van de geplande woontoren Mistral op de Oosteroever in Oostende. Dat laat actiegroep Climaxi weten.

Volgens het advies zou de nieuwbouw het open landschap en het zicht op de site verstoren. “De aanvraag is niet in overeenstemming met de erfgoedtoets. De nieuwbouw doorbreekt het open landschapsbeeld en het vrije doorzicht, en tast de belevingswaarde van de bescherming aan”, klinkt het.

De Vlaamse regering besliste eind vorig jaar wel om de bescherming rond Fort Napoleon gedeeltelijk voorlopig op te heffen. Tegen die beslissing zijn tal van bezwaren ingediend.

Milieu- en erfgoedverenigingen zoals Natuurpunt, Climaxi, Dement en Kernverzet Oosteroever verzetten zich al langer tegen de plannen. De actiegroepen plannen vrijdagavond een lichtstoet als protest tegen de plannen.

Project mistral verluys oostende
Nieuws

De redactie
Meest gelezen

Nieuws

Nieuws
Update

Nieuws

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Update

Aanmelden