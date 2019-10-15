Provinciale ambtenaar geeft negatief advies voor woontoren Mistral op Oostendse Oosteroever
De Provinciale Omgevingsambtenaar geeft een negatief advies voor de bouw van de geplande woontoren Mistral op de Oosteroever in Oostende. Dat laat actiegroep Climaxi weten.
Volgens het advies zou de nieuwbouw het open landschap en het zicht op de site verstoren. “De aanvraag is niet in overeenstemming met de erfgoedtoets. De nieuwbouw doorbreekt het open landschapsbeeld en het vrije doorzicht, en tast de belevingswaarde van de bescherming aan”, klinkt het.
De Vlaamse regering besliste eind vorig jaar wel om de bescherming rond Fort Napoleon gedeeltelijk voorlopig op te heffen. Tegen die beslissing zijn tal van bezwaren ingediend.
Milieu- en erfgoedverenigingen zoals Natuurpunt, Climaxi, Dement en Kernverzet Oosteroever verzetten zich al langer tegen de plannen. De actiegroepen plannen vrijdagavond een lichtstoet als protest tegen de plannen.