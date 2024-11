In de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk, de uitgaansbuurt vlakbij het station waar verschillende vrouwen het slachtoffer werden van spiking, hebben een dertigtal personen actie gevoerd. Ze willen het fenomeen van spiking en het geweld tegen vrouwen in het algemeen aanklagen.

Bij spiking krijgt iemand drugs, medicatie of alcohol toegediend zonder dat die ervan op de hoogte is. De jonge vrouwen werden via drugs in hun drankje verdoofd, en vervolgens verkracht.

"Met deze stille actie willen we een luid signaal geven aan het beleid en de politie", zegt woordvoerder Annelies Vandamme van Zelle, de vrouwenbeweging van de PVDA. "Er wordt te veel de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de slachtoffers. Zo verschuift de schuld naar de slachtoffers in plaats van de daders. Wij vragen niet alleen dat de politie er alles aan doet om de daders te vinden, maar ook dat er een zogenoemd paars punt komt in de uitgaansbuurt. Dat is een plek waar iedereen op elk uur van de dag terecht kan om een situatie van grensoverschrijdend gedrag te melden."

De politie in Kortrijk ontving al minstens zestien meldingen van spiking.