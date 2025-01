Eén winnaar is dus al bekend. "'Het conclaaf' van programmaker Eric Goens uit Koksijde heeft de Belgische politiek via het kasteel van Jemeppe op een nooit geziene manier de huiskamer binnengebracht", aldus de organisatie van de prijsuitreiking. "De kijker was getuige van debatten op het scherp van de snee, maar kreeg ook inzicht in de mens achter de politicus."

De Impactprijs is één van de drie kastaars die door een vakjury worden gekozen.