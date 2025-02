“Asteria Expeditions is bijzonder fier te hebben bijgedragen aan de film. Tijdens onze expeditiecruise in 2024 namen we een filmploeg van Bargoens mee aan boord, waar een deel van de indrukwekkende beelden werden gefilmd”, klinkt het. De documentaire van Goens toont de invloed van klimaatverandering op Antarctica en de belangrijke rol van Belgische wetenschappers. De film is vanaf 5 maart in de zalen te zien.