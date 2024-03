De nieuwe CEO van Plopsa, Carl Lenaerts, wil dat werken bij Plopsa 'opnieuw een plezier' wordt, want zijn voorganger werd ontslagen omdat er een toxische werksfeer heerste. "Met het volledige team en human resources werken we aan een optimale werksfeer. Het is belangrijk dat onze medewerkers zich natuurlijk heel goed in hun vel voelen. Want gelukkige medewerkers stralen af op gelukkige bezoekers."