2°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk Harelbeke

Pool­se man vrij­ge­spro­ken voor poging tot dood­slag na steek­par­tij in Harelbeke

Steekpartij harelbeke 02

De Kortrijkse rechtbank heeft een Poolse bouwvakker vrijgesproken voor poging tot doodslag na een steekpartij in Harelbeke. Volgens de rechter handelde de man uit wettige zelfverdediging.

De feiten dateren van 29 januari en speelden zich af in een appartement in Harelbeke waar de Pool samenwoonde met twee anderen. Het latere slachtoffer zou de huur van het appartement overnemen, maar een discussie over een huissleutel liep uit de hand.

Volgens de verdediging had het slachtoffer vooraf dreigberichten gestuurd. “Hij dreigde ermee mijn cliënt kapot te maken als hij niet snel zou verhuizen,” verklaarde de advocaat. Toen het slachtoffer later aan het appartement opdook, escaleerde de situatie. Tijdens een duwpartij werd de Pool tegen de keukenkast geduwd, waarna hij een keukenmes nam en het slachtoffer in de borst stak.

"Duidelijke steekbeweging"

De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. “Het ging om een steekwonde van zeven centimeter,” zei de procureur. “Volgens de wetsarts was dit duidelijk een steekbeweging.” Het openbaar ministerie vroeg daarom een celstraf van een jaar.

De rechtbank volgde die redenering niet en oordeelde dat de Pool handelde uit noodverweer. De Poolse bouwvakker werd daarom vrijgesproken.

Steekpartij harelbeke 01
Nieuws

Steekpartij Harelbeke: slachtoffer niet langer in levensgevaar, één iemand aangehouden
De redactie
Doodslag Steekpartij

Meest gelezen

Zoekactie kortemark 02
Nieuws

Vermiste man (37) samen met hond dood teruggevonden in Kortemark
Ongeval Brugge gevel 1
Nieuws

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online
Spoeddienst AZ Sint Ja
Nieuws
Update

"We hebben dit nog maar zelden gezien": spoeddienst in Brugge loopt overvol na spekgladde ochtend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Steekpartij blankenberge

Steekpartij Blankenberge: vrouw moet dan toch terug naar de cel
Schaatspiste Ieper 2

Man trekt mes op kerstmarkt van Ieper, meerdere lichtgewonden
Politie

Vrouw gearresteerd na steekpartij in Blankenberge
Politie oostende

Man van 34 neergestoken in Oostende
Gerechtsgebouw rechtbank brugge 2

Verdachte van steekpartij Brugge blijkt minderjarige jongen, jeugdrechter plaatst hem in gesloten instelling
Weer brugge

Twee twintigers gewond na steekpartij in Brugge
Aanmelden