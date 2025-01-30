De feiten dateren van 29 januari en speelden zich af in een appartement in Harelbeke waar de Pool samenwoonde met twee anderen. Het latere slachtoffer zou de huur van het appartement overnemen, maar een discussie over een huissleutel liep uit de hand.

Volgens de verdediging had het slachtoffer vooraf dreigberichten gestuurd. “Hij dreigde ermee mijn cliënt kapot te maken als hij niet snel zou verhuizen,” verklaarde de advocaat. Toen het slachtoffer later aan het appartement opdook, escaleerde de situatie. Tijdens een duwpartij werd de Pool tegen de keukenkast geduwd, waarna hij een keukenmes nam en het slachtoffer in de borst stak.

