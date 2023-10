Bij Team Burgemeester is het windstil. “Geen commentaar”, is het korte antwoord in een sms-berichtje van huidig burgemeester Ruth Vandenberghe op de recente ontwikkelingen.



Als Vincent Van Quickenborne terugkeert als burgemeester dan begint een stoelendans en schuiven de posities. Zo zou huidig burgemeester Ruth Vandenberghe dan weer schepen kunnen worden in Kortrijk. En wellicht moet Stephanie Demeyer dan wijken als schepen want zij kwam in de plaats van Ruth Vandenberghe toen zij burgemeester werd. Maar ook dat is niet zeker want ook schepen Wouter Allijns maakt kans om zijn schepensjerp te moeten inleveren want in 2018 had Stephanie Demeyer meer voorkeurstemmen dan Wouter Allijns. En ook dat zou kunnen meespelen in de discussie.



Ook bij de andere partijen uit de Stadscoalitie blijft het opvallend stil. Schepen Axel Ronse (N-VA): “Ik heb daar geen zinnig woord over te vertellen. Wij focussen ons op ons werk”, is de korte, schriftelijke reactie.



Ook schepen Philippe De Coene van Vooruit kan weinig kwijt over het ontslag en de gevolgen voor Kortrijk. "Wat Vooruit bezig houdt, vandaag en morgen, zijn de inwoners van Kortrijk. We hebben een bestuursakkoord en voeren dat correct uit. We moeien ons niet met een interne kwestie", zegt Phillipe De Coene.