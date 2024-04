De feiten speelden zich af op maandag 24 juli 2023 omstreeks 15.50 uur in de Platformstraat in Oostende. Het slachtoffer, een drugsverslaafde man van 41, stond te wachten op een dealer. Rond 15.45 uur dook een persoon op, gekleed in een opvallende blauwe trainingsjas.

Volgens het slachtoffer ontstond er een discussie omdat ze het niet eens raakten over de betaling. Er werd geroepen en getierd en op een gegeven moment haalde de verdachte een gekarteld mes naar boven en stak hij het slachtoffer neer.

De verdachte vluchtte weg en werd het laatst opgepikt door de bewakingscamera’s op het kruispunt van de Jozef II-straat en de Kapellestraat. De opvallende lichtblauwe trainingsjas is later teruggevonden in het Leopoldpark in Oostende.

"De verdachte is tussen de 18 en de 20 jaar oud en 1m70 à 1m80 lang. Hij is slank gebouwd en heeft bruin, krullend haar dat lichter wordt aan de uiteinden. Hij droeg die dag een opvallende lichtblauwe trainingsjas met zwarte stukken, een zwarte trainingsbroek en witte sneakers met blauwe veters en een halsketting. Mogelijks is de man afkomstig uit Nederland.", verklaart de politie in het opsporingsbericht.

Herkent u deze verdachte of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de onderzoekers via het emailadres opsporingen@police.belgium.eu

U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.